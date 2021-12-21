21 Aralık 2021, Salı

SÜPER LİG

Altay-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.  Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i açıklandı.

Süper Lig'de heyecan dorukta! 18. hafta müsabakasında lider Trabzonspor, İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak. Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i açıklandı.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Trabzonspor maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ALTAY (MUHTEMEL): LİS, CEBRAİL, MURAT, THİAM, NADERİ, CEYHUN, POKO, P��NARES, KAPPEL, RODRİGUEZ, BAMBA

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, DENSWİL, TRONDSEN, BERAT, SİOPİS, HAMSİK, ÖMÜR, DJANİNY, CORNELİUS

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İzmir'de iki takım arasında oynanan 25 maçta bordo-mavililerin 11 galibiyet elde ederken ev sahibi ekip ise 7 galibiyet elde etti. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 42 golüne ise İzmir ekibi 31 golle karşılık verdi.

LİGİN EN SKORER TAKIMI

Karadeniz devi, geride kalan 17 haftada attığı 34 golle ligin en fazla gol kaydeden takımı olarak öne çıkıyor. Bordo-mavilileri 28 golle ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor takip ediyor. Karadeniz devi, ligin 17 haftalık bölümde tüm maçlarda gol atan tek takım olma konumunda bulunuyor.

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