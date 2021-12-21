TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Berat Özdemir'e İtalyan talip!
Spor Toto Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla en yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor'un oyuncuları, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bordo-mavililerin orta sahası Berat Özdemir'e İtalya'dan talip çıktığı belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, bu sezon başka bir seviyeye çıktı. İtalyan ekibinin gelecek sezon genç oyuncuyu kadroda tutma şansı azaldı.
Barcelona ve Real Madrid gibi devler şimdiden 50-60 milyon Euro'ları hazırlamaya başladı.
Eljif Elmas'ın yerine orta saha arayışlarını sürdüren Napoli'nin scout ekibi geniş bir liste hazırladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Berat Özdemir de listenin üst sıralarında.
Hatta İtalya'dan gelen bilgilere göre Berat için eski oyuncuları Marek Hamsik'ten de bilgi alındı. Slovak oyuncu, Özdemir için olumlu referans verdi.
Hamsik, ayrıca Berat'la yakından ilgileniyor. Takımla beraber onun da gelişmesi için elinden geleni yapıyor.
Napoli scout ekibi, sene sonuna kadar Berat Özdemir'i gözlem altında tutmaya devam edecek. Eğer Berat'ın çıkışı devam ederse Trabzonspor büyük voleyi vurabilir.
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