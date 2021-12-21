21 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Berat Özdemir'e İtalyan talip!

Spor Toto Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla en yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor'un oyuncuları, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bordo-mavililerin orta sahası Berat Özdemir'e İtalya'dan talip çıktığı belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Berat Özdemir’e İtalyan talip!
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, bu sezon başka bir seviyeye çıktı. İtalyan ekibinin gelecek sezon genç oyuncuyu kadroda tutma şansı azaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Berat Özdemir’e İtalyan talip!

Barcelona ve Real Madrid gibi devler şimdiden 50-60 milyon Euro'ları hazırlamaya başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Berat Özdemir’e İtalyan talip!

Eljif Elmas'ın yerine orta saha arayışlarını sürdüren Napoli'nin scout ekibi geniş bir liste hazırladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Berat Özdemir de listenin üst sıralarında.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Berat Özdemir’e İtalyan talip!

Hatta İtalya'dan gelen bilgilere göre Berat için eski oyuncuları Marek Hamsik'ten de bilgi alındı. Slovak oyuncu, Özdemir için olumlu referans verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Berat Özdemir’e İtalyan talip!

Hamsik, ayrıca Berat'la yakından ilgileniyor. Takımla beraber onun da gelişmesi için elinden geleni yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Berat Özdemir’e İtalyan talip!

Napoli scout ekibi, sene sonuna kadar Berat Özdemir'i gözlem altında tutmaya devam edecek. Eğer Berat'ın çıkışı devam ederse Trabzonspor büyük voleyi vurabilir.

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