11 Aralık 2021, Cumartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - "Djaniny için teklif getirme"
Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda iç transfere de yön veriyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da birçok oyuncuya transfer teklifi var.
Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda iç transfere de yön veriyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da birçok oyuncuya transfer teklifi var. Bordo-mavililer, forma şansı bulamayan futbolcularının önünü açmayı düşünürken; aslara gelen tekliflere ise kapılarını kapatmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre; bu konuda son olarak Djaniny'nin menajerinin Arabistan'dan 8 milyon euro'luk bir teklif getireceğini ilettiği öğrenildi. Yönetimin ise "Teklif getirip Djaniny'nin kafasını karıştırma. Futbolcumuz da şu an sadece şampiyonluğu düşünüyor" uyarısı ile kapıyı hemen kapattı.
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