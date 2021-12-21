21 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor haberleri - Abdullah Avcı'dan Visca açıklaması!

Avcı’dan Visca yanıtı! Tabii ki isterim
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Trabzonspor'un Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Edgar’ın sakatlığıyla ilgili olarak: “Sahada görüntü kötüydü ama dışarı da kendisini çok daha iyi hissetmiş. Biz de korktuk pozisyon icabı. Trabzon’da bakacağız. Dizinde bir esneme var gibi gözüküyor derken, transfer sorusuna ise Visca’yı da Bosna’dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca'yı tabi ki isterim." dedi.

Trabzonspor'un Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Visca'yı da Bosna'dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca'yı tabi ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var.

Edgar'ın sakatlığıyla ilgili olarak: "Sahada görüntü kötüydü ama dışarı da kendisini çok daha iyi hissetmiş. Biz de korktuk pozisyon icabı. Trabzon'da bakacağız. Dizinde bir esneme var gibi gözüküyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan transfer açıklaması! 2 oyuncu almayı planlıyoruz Avcı'dan transfer açıklaması! "2 oyuncu almayı planlıyoruz"
Fırtına İzmir’de kazandı! Cornelius maça damga vurdu Fırtına İzmir'de kazandı! Cornelius maça damga vurdu
Fırtına’da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Fırtına'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör