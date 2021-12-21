Trabzonspor haberleri - Abdullah Avcı'dan Visca açıklaması!

Trabzonspor'un Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Edgar’ın sakatlığıyla ilgili olarak: “Sahada görüntü kötüydü ama dışarı da kendisini çok daha iyi hissetmiş. Biz de korktuk pozisyon icabı. Trabzon’da bakacağız. Dizinde bir esneme var gibi gözüküyor derken, transfer sorusuna ise Visca’yı da Bosna’dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca'yı tabi ki isterim." dedi.

Trabzonspor'un Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



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Visca'yı da Bosna'dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca'yı tabi ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var.

Edgar'ın sakatlığıyla ilgili olarak: "Sahada görüntü kötüydü ama dışarı da kendisini çok daha iyi hissetmiş. Biz de korktuk pozisyon icabı. Trabzon'da bakacağız. Dizinde bir esneme var gibi gözüküyor.

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