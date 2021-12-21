Altay - Trabzonspor maçı | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Altay-Trabzonspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Altay-Trabzonspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.







ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Altay: Mateusz, Naderi, Thiam, Murat, Cebrail, Poko, Zeki, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Ömür, Djaniny, Cornelius



Spor Toto Süper Lig'de Altay-Trabzonspor karşılaşmasında her iki takımın teknik direktörleri son oynadıkları lig maçına göre üçer farklı isimle oynadı.

Geçen hafta GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bu müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen isimlerden Ahmed Rayan, Eren Erdoğan ve İbrahim Öztürk'ün yerine Karamoko Daouda Bamba, Leandro Kappel ve Zeki Yıldırım, Trabzonspor maçında görev yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden farklı olarak 3 isme şans verdi. Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen forma giydi.

Bordo-mavili ekipte Siopis ile Abdülkadir Ömür 2, Trondsen ise 3 maç aradan sonra kendilerine ilk 11'de şans buldu.

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