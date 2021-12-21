Fırtına İzmir deplasmanında! İşte Trabzonspor’un Altay maçı maçı muhtemel 11’i...

DİSİPLİN UYARISI

Teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçının da final değeri taşıdığını söyledi. Ligde bulundukları konumun çok önemli olduğunu belirten deneyimli hoca, futbolcularına "Çok güzel işlere imza attık ama mücadele devam ediyor. Sizinle gurur duyuyorum ve duymaya da devam edeceğim. Bu zorlu mücadelede ayakta kalmaya devam edeceğiz. Lideriz ve her takımın hedefindeyiz. Sahada duruşunu bozmayan, aynı disiplinle oynayan bir takım olmaya devam etmeliyiz" dedi.