Fırtına İzmir deplasmanında! İşte Trabzonspor'un Altay maçı maçı muhtemel 11'i...
Süper Lig'de açık ara farkla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da gözler Altay maçına çevrildi. Özellikle Abdullah Avcı'nın bu deplasman öncesinde oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi. İşte Trabzonspor'un Altay maçı muhtemel 11'i...
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, bugün Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Altay, ligde 10 haftadır galip gelemiyor ve 18 puanla 16. sırada.
DİSİPLİN UYARISI
Teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçının da final değeri taşıdığını söyledi. Ligde bulundukları konumun çok önemli olduğunu belirten deneyimli hoca, futbolcularına "Çok güzel işlere imza attık ama mücadele devam ediyor. Sizinle gurur duyuyorum ve duymaya da devam edeceğim. Bu zorlu mücadelede ayakta kalmaya devam edeceğiz. Lideriz ve her takımın hedefindeyiz. Sahada duruşunu bozmayan, aynı disiplinle oynayan bir takım olmaya devam etmeliyiz" dedi.
TRABZON 28-10 ÖNDE
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 18 yıl sonra İzmir'de Altay karşısına çıkıyor. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 28, siyah-beyazlıların ise 10 galibiyeti bulunuyor. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 83 golüne Altay 46 golle karşılık verdi.
18 YIL SONRA YENİDEN
Spor Toto Süper Lig'de en son 16 Şubat 2003'te karşı karşıya gelen Altay ile Trabzonspor, söz konusu tarihten sonra ilk kez Süper Lig'de karşılaşacaklar. 2002-2003 sezonunda küme düşen Altay, 18 yıllık bir aradan sonra Karadeniz devini İzmir'de ağırlayacak.
HEDEF 48 PUAN
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. 42 puanla lider konumda olan Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Altay ve evindeki Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak 48 puanla sezonun ilk yarısını tamamlayarak rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.
FIRTINA AFFETMİYOR
Süper Lig lideri Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı son 24 maçta da rakip fileleri boş geçmedi. Geçen sezon ligin 34. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 0-0'lık sonuçla ayrılan bordo-mavililer, daha sonra tüm karşılaşmalarda gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz devi, geçen yıl son 7 karşılaşmada 10, bu yıl da 17 sınavda 32 olmak üzere 24 karşılaşmada 44 gol kaydetti.
LİGİN EN SKORER TAKIMI
Karadeniz devi, geride kalan 17 haftada attığı 34 golle ligin en fazla gol kaydeden takımı olarak öne çıkıyor. Bordo-mavilileri 28 golle ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor takip ediyor. Karadeniz devi, ligin 17 haftalık bölümde tüm maçlarda gol atan tek takım olma konumunda bulunuyor.
ŞANSALAN YÖNETECEK
Altay-Trabzonspor maçını Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak. Fırtına Çanakkale bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 4 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 2 kez yenildi.
İZMİR'DE DE ÖNDE
İzmir'de iki takım arasında oynanan 25 maçta bordo-mavililer 11 galibiyet alırken ev sahibi ekip ise 7 defa kazandı. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 42 golüne ise İzmir ekibi 31 golle karşılık verdi.
ALTAY-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
ALTAY: LİS, CEBRAİL, MURAT, THİAM, NADERİ, CEYHUN, POKO, PİNARES, KAPPEL, RODRİGUEZ, BAMBA
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, DENSWIL, DORUKHAN, SIOPIS, HAMSIK, BAKASETAS, A. ÖMÜR, CORNELIUS
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