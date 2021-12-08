TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın gözü Norveç'te! Listede Solbakken ve Ola Brynhildsen var
Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da gözler kanat transferine çevrildi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Solbakken ve Ola Brynhildsen için temaslar sürüyor. İşte yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)
Karadeniz temsilcisi hücum hattını Jean Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Devre arasında iki kanat oyuncusu istiyorum" sözleri üzerine bordo-mavililer harekatını sürdürüyor. Yunan Georgios Masouras'ta Olympiakos'un 10 milyon euro'ya yakın bonservis parası istemesi üzerine Fırtına rotasını Norveç'e kırmıştı.
Ola Solbakken ve Ola Brynhildsen listedeki iki isim. Bodo Glimt forması giyen Solbakken 23 yaşında. Bonservis bedeli 750 bin euro. Trabzonspor'un gündemindeki diğer isim Ola Brynhildsen ise Molde'de oynuyor. Yaşı 22. Bonservis bedeli 900 bin euro
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