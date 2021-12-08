TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’nın gözü Norveç’te! Listede Solbakken ve Ola Brynhildsen var

Ola Solbakken ve Ola Brynhildsen listedeki iki isim. Bodo Glimt forması giyen Solbakken 23 yaşında. Bonservis bedeli 750 bin euro. Trabzonspor'un gündemindeki diğer isim Ola Brynhildsen ise Molde'de oynuyor. Yaşı 22. Bonservis bedeli 900 bin euro

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