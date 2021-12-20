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TRABZONSPOR

Trabzonspor Altay maçı için İzmir'e gitti!

Trabzonspor Altay maçı için İzmir’e gitti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay'a konuk olacak. Bordo-mavililer bu karşılaşma için İzmir'e gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için İzmir'e hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında 42 puanla zirvedeki yerini açık ara farkla koruyan Trabzonspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Bordo mavili ekip, yarın saat 20.00'de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak maçın son hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, rakibiyle 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de yeniden karşılaşmak için saat 16.30'da havayoluyla Trabzon'dan İzmir'e hareket etti. Sakatlığı nedeniyle izinli olan Nwakaeme kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor'un Altay kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fode Koita, Cornelius, Djaniny



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