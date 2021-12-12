TRABZONSPOR HABERLERİ: Usta yazarlar Antalyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Maçın ilk yarısında Antalyaspor bordo-mavililer önünde oyunu domine ederek oynadı. Maçın ikinci devresinde de bunun sürdürebilirliği ne kadar olacak diye düşünürken, bunu maçın sonuna kadar taşımasını da bildi. Trabzonspor'un aldığı bu mağlubiyet; yalnız oyuncuların isteksiz, motivasyonsuz ve coşkusuz oyunuyla açıklanamaz. Maç başladığında işler iyi gitmediğinde Avcı'nın; Dorukhan'ı sağ bek ısrarı yerine, zaten bir kanattan doğru hücum da edilmediği için Peres ile yer değiştirip savunmanın soluna kaydırılabilirdi.