TRABZONSPOR HABERLERİ: Usta yazarlar Antalyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!
Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda kozlarını paylaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Usta yazarlar da bu müsabakayı dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
YUNUS EMRE SEL - TAKVİYE ŞART
Abdullah Avcı'nın maç öncesi söylediği, "Bütün ülkenin gözü, kaybetmesini beklediği Trabzonspor'da" sözü takımın üzerindeki baskının, oluşturulmaya çalışılan algıların ve herkesin Trabzonspor'u mağlup etmeye odaklı futbol anlayışının birkaç kelime ile özetiydi.
Böyle bir atmosferde oynanan maçta yine Trabzonspor ilk 20 dakikada organize olmakta zorlandı ve Abdullah Avcı'nın, "Çıkarken çok top kaybediyoruz bunlara çalışacağız" dediği pozisyonları sıklıkla verdi. Buna bir de saha zeminin bozukluğu eklenince Trabzonspor topa basmakta zorlandı. Antalyaspor'un da hakkını teslim edelim.
Çabuk ve organize oynayan bir takım kurmuş Nuri Şahin. Trabzonspor için tam ihtiyaç olan anda gelen gole rağmen oyun hakimiyetinin sağlanamadığı anlardaki penaltı golü daha önce öne geçtiği maçlarda disiplinden kopmadan skoru korumayı beceren Trabzonspor'un bu sefer aynı direnci göstermesini engelledi. Bu anlarda hakemin göstermediği kartlar, durdurduğu onlar gidişatta önemli etken oldu. Maçın başlangıç düdüğünden itibaren orta saha kontrolünü tamamen rakibe kaptıran Trabzonspor için ikinci yarı daha da beklenenden uzak bir vaziyet aldı.
Maçı tamamen forse eden Antalyaspor kurduğu baskı sonucu hatalı bir golle de olsa skorda dengeyi getirince Trabzonsporlu oyuncular ancak silkelenip kendilerine gelebildi ama çok geç kalınmıştı.
Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı, Nwakaeme'nin erken oyundan çıkışı özelinde bu maç bir kez daha, "Neden Trabzonspor iki kanat oyuncusu transfer" edecek sorusunun cevabı niteliği taşıyordu. Ancak bu maç gösterdi ki iki kanat yetmez net ve tartışılmayacak bir sol bek ve forvet takviyesi de şart.
Ve maçın özeti Abdullah Avcı'nın girişte söylediği cümleyle bağdaştı; "Trabzonspor kaybetti" ama sadece bir maç.
REHA KAPSAL - TEORİ DEĞİL PRATİK
Bir yanda formda, lider ve son 8 maçında 8 galibiyet almış Trabzonspor, diğer yandan küme düşme potasından kurtulmaya çalışan ve istikrar arayan Antalyaspor. Böyle bir 90 dakikanın önünde tabii ki maçın favorisi kağıt üzerinde bordo-mavililerdi. Ama bu sadece teoride kaldığı gibi, maçın bütün bölümlerinde saha içinde pratiğine de dönüşmedi.
Maçın ilk yarısında Antalyaspor bordo-mavililer önünde oyunu domine ederek oynadı. Maçın ikinci devresinde de bunun sürdürebilirliği ne kadar olacak diye düşünürken, bunu maçın sonuna kadar taşımasını da bildi. Trabzonspor'un aldığı bu mağlubiyet; yalnız oyuncuların isteksiz, motivasyonsuz ve coşkusuz oyunuyla açıklanamaz. Maç başladığında işler iyi gitmediğinde Avcı'nın; Dorukhan'ı sağ bek ısrarı yerine, zaten bir kanattan doğru hücum da edilmediği için Peres ile yer değiştirip savunmanın soluna kaydırılabilirdi.
Bu esnekliği göstermediği gibi orta sahada oyundan düşen Bakasetas'ı daha erken oyundan alıp, Siopis ve Berat'la ikili oynatabilirdi. Çünkü dirençsiz bir orta sahada, dönen ikinci topları alan ve ikinci mücadelelerde daha fazla ayakta kalan Antalyasporlu oyunculardı. Tabii ki Bakasetas'ın sakatlığından dolayı, Peres'in de eski o tempolu günlerinden uzak görünmesi net bir şekilde belli oluyordu.
Bir de Antalyaspor gibi hücuma hızlı çıkan, toplu ve topsuz geçişleri iyi yapan bir takıma karşı; takım boyu uzun olduğu için daha geniş alanda oynamak zorunda kalan bordo-mavililer rakiplerine çok pozisyon verdiler. Hücumda Cornelius'un etkisizliği, Djaniny'nın zaman zaman saman alevi gibi ortaya çıkması, Nwakaeme'nin sakatlığından sonra bordo-mavililer hücumda topu tutamadılar. Bir de Yusuf Sarı gibi top tutma becerisi olmayan bir oyuncuyla hücumda çoğalmakta zorlanan Trabzonspor, hücum zenginliği de yaşayamadı.
Bordo-mavililer Antalya deplasmanında ligde ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor oynadığı kötü futbolun karşılığında çok önemli 3 puan bıraktı. Lig maratonunda bu inişli-çıkışlı grafiklerin de olması gayet doğal. Mühim olan buradan çıkarılacak doğru analizler ve derslerdir. Bu maça iyi hazırlanan Nuri Şahin ve Antalyasporlu oyuncuları kutlarken, Abdullah Avcı ve öğrencileri de bu maçta fazla takılmadan, enseyi de karartmadan bundan sonra oynayacakları maça odaklanmalılar.
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