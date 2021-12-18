Trabzonspor'un Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un Hatayspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Hatayspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

Hatayspor:Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Diouf



Nwakaeme, Trabzonspor'daki en ciddi eksik

Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen ve devreyi kapatan Nwakaeme, Trabzonspor'daki en ciddi eksik. Çapraz bağ sakatlığı bulunan Gervinho da sezon sonuna kadar yok. Aynı şekilde Hüseyin Türkmen kadroda olmayacak. Geçtiğimiz haftaya göre Trondsen iyileşirken, Abdülkadir Ömür'ün de 21 kişilik kadroda yer alacağı öğrenildi. Ömür 11'e yakın gözükse de takımla tek idmana çıktığı için kulübede başlayabilir.

Hatayspor'da önemli eksikler

Sezonun flaş takımlarından Hatayspor'da önemli eksiklikler var. Muhammed Kamara kart cezalısı. Sadık Baş, Bülent Cevahir ve Onur Ergün'ün sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri devam eden Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa'nın da oynamaları çok zor gözüküyor. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bel ağrısı var. Tecrübeli bek oyuncusunun durumu maç saati netlik kazanacak.

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