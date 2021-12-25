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Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 25 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

SAVUNMA HATTI BELİRSİZ



Medipol Başakşehir'e karşı kaybetmek istemeyen bordo mavili takımda yaşanan son sakatlıklar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Sakatlığı bulunduğu için Nwakaeme, Gervinho gibi önemli oyuncularından yararlanamayan Trabzonspor'da savunma hattının önemli ikilisi Edgar Ie ile Vitor Hugo'nun da sakatlanması, Avcı'yı ideal savunmasını değiştirmek zorunda bırakacak.



Zorlu karşılaşma öncesinde 4 önemli oyuncusundan yoksun olan Avcı'nın, Edgar ve Hugo'nun yerine savunmaya Hüseyin Türkmen ve Denswil ikilisini konumlandırması bekleniyor. Bordo mavili ekipte ayrıca savunmada Ahmetcan Kaplan'ın da forma giyme şansı bulunurken, orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in de sürpriz olarak stoper mevkiine geçme ihtimali bulunuyor.



5 YILLIK HASRET



Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibiyle Süper Lig'de 27. kez karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi. Bordo mavililer yarın 5 yıllık hasrete son vermek için sahaya çıkacak.





TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ



Sezonun ilk devresini zirvede kapatmayı garantileyen bordo mavililerin Başakşehir ile olan kapanış maçına taraftarın ilgisi büyük oldu. Son rakamlara göre Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı için 39 bin 200 bilet satılırken tribün doluluk oranı yüzde 96 olarak gerçekleşecek.





KART SINIRI VE CEZALILAR



Trabzonspor'da yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de olması beklenen Djaniny, Bakasetas ve Siopis kart sınırında bulunuyor.



Rakip takım Medipol Başakşehir'de ise, sakatlığı nedeniyle Tolga Ciğerci forma giyemezken, GZT Giresunspor maçında kart gören Ömer Ali Şahiner Trabzonspor maçında kadroda yer almayacak.

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