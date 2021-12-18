TRABZONSPOR HABERLERİ - Alioski haber yolladı! Bonservis...

Başarılı futbolcu, Fanatik'in haberine göre Fırtına'nın 1.8 milyon Euro'luk teklifini yetersiz bulup, yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş karşılığında Al Ahli ile anlaşmıştı.

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