18 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Alioski haber yolladı! Bonservis...

Süper Lig'de rakipleriyle puan farkını açan Trabzonspor'da gözler sol bek transferine çevrildi. Bordo-mavililerde bu doğrultuda sezon başında gündeme gelen Alioski Fırtına'ya haber yolladı. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor Kuzey Makedonyalı futbolcuya bonservis problemini çözmesi halinde gündemine alabileceğini iletti. (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Alioski haber yolladı! Bonservis...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Trabzonspor'un transferi için büyük uğraş verdiği Alioski, Al Ahli'de aradığı mutluluğu bulamadı. Kuzey Makedonyalı futbolcu Trabzonspor'a haber gönderdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Alioski haber yolladı! Bonservis...

29 yaşındaki sol bekin, Bordo Mavililer'e haber gönderdiği öne sürüldü. Trabzonspor'un, ancak bonservis problemini çözmesi halinde Alioski'yi gündemine alabileceği öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Alioski haber yolladı! Bonservis...

Başarılı futbolcu, Fanatik'in haberine göre Fırtına'nın 1.8 milyon Euro'luk teklifini yetersiz bulup, yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş karşılığında Al Ahli ile anlaşmıştı.

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