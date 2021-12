Trabzonspor 2-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu mücadeleden Djaniny ve Cornelius'un golleriyle 2-0 galip geldi. Fırtına bu sonuçla ligde puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor karşısında 2-0'lık skorla galip geldi. Liderliğini sürdüren Trabzonspor bu skorla puanını 42'ye yükseltti. Ligin 3'üncü sırasında bulunan misafir takım Atakaş Hatayspor ise 29 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR:



14'üncü dakikada Djaniny ceza sahası önünde şutunda top kalecide kaldı.



20'nci dakikada Bakasetas'ın gönderdiği ters pası kontrol eden Hamsik'in vuruşunda top kalecide kaldı.



24'üncü dakikada Cornelius'un gönderdiği topla buluşan Djaniny başarılı bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



32'nci dakikada atağa kalkan Trabzonspor'da Bakasetas'ın şutunda toplu kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.



38'inci dakikada soldan ilerleyen Denswil'in ortaladığı topu Cornelius ağlarla buluşturdu: 2-0.



46'ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasına yapılan ortaya Diouf yakın mesafeden kafayla vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.



73'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Cornelius, topu Siopis'e gönderdi. Siopis sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Munir gole izin vermedi.



79'uncu dakikada sağ kanatta hareketlenen Popov'un ortasında Dorukhan topu karşıladı.



81'nci dakikada Hamsik'in pasıyla sol kanatta hareketlenen Koita, ceza sahasına sokulup arka direğe doğru pas verdi. Siopis topa yetişemedi. Koita'nın topla buluştuğu pozisyona ofsayt kararı verildi.



86'ncı dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahasına girdi, şutunda top kalecide kaldı.



Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRABZONSPOR 5'TE 5 YAPTI



Atakaş Hatayspor'a karşı kaybetmeyen Trabzonspor bu galibiyetle kendi evinde 5'te 5 yaptı. Maç sonunda Trabzonsporlu oyuncular, birbirlerine sarılarak ve taraftarı coşturarak galibiyeti kutladı.



CORNELIUS GERİ DÖNDÜ



Trabzonspor'un sezon başında yaptığı transferlerden Cornelius sessizliğini bozdu. Atakaş Hatayspor maçında göz dolduran oyuncu attığı gol ile performansını taçlandırdı.



AVCI VE TEKNİK EKİP TARAFTARI SELAMLADI



Tribünleri dolduran bordo mavili taraftarlar, galibiyet sevinçlerini Abdullah Avcı'ya seslenerek gösterdi. Taraftara karşılık veren teknik direktör Abdullah Avcı da tüm ekibiyle birlikte sahaya çıktı. Avcı teknik kadroyla birlikte yeşil sahayı baştan başa dolaşarak taraftarları selamladı.

