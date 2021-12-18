18 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Hatayspor maçı | CANLI

Trabzonspor - Hatayspor | CANLI
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Hatayspor maçını beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil orukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

Hatayspor:Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Diouf

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR hakemi açıklandı!
Süper Lig devine haber yolladı! Bonservis... Süper Lig devine haber yolladı! Bonservis...
Avcı’nın dediği oldu! Taraftarlar... Avcı'nın dediği oldu! Taraftarlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör