06 Aralık 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme müjdesi! Yeni sözleşme...

Spor Toto Süper Lig'de 15 hafta geride kalırken, Trabzonspor namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililerde bu süreçte Nwakaeme 7 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Fırtına, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı yıldızla yeni mukavelenin süresi konusunda anlaştı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme müjdesi! Yeni sözleşme...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Trabzonspor'un süper yıldızı Anthony Nwakaeme yine ipleri eline aldı, Süper Lig'i domine etmeyi sürdürüyor. Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda rakip ağları toplam 7 defa sarsarken, 6 da asist yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme müjdesi! Yeni sözleşme...

Karadeniz devinin ligi açık puan farkıyla önde götürmesindeki başrol oyuncularından biri olan 32 yaşındaki yıldız isim 2-0 kazanılan son Adana Demirspor maçında da hem gol attı, hem de asistiyle Hamsik'e gol attırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme müjdesi! Yeni sözleşme...

Nwakaeme, bordo-mavili forma altında 15. haftalar itibarıyle ilk defa bu kadar yüksek rakamlara ulaştı. Büyük usta yeni rekorlar peşine düştü bile.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme müjdesi! Yeni sözleşme...

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Fotomaç'ın haberine göre; Nwakaeme, Trabzonspor kariyeri öncesinde bu rakamlara ulaşamamıştı. Şimdiden bordo-mavili kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme müjdesi! Yeni sözleşme...

Taraflar sözleşmenin süresi konusunda anlaştı, rakamda farklı düşünceler var. Ancak Nwakaeme'nin Fırtına'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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