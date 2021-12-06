06 Aralık 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken; Trabzonspor 12 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer devre arası transfer döneminde de kadrosuna yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak isteyen Fırtına, Jean Evrard Kouassi ile prensipte anlaşma sağladı. Fildişi Sahilli oyuncunun yarın gelip kendisini bordo-mavililere bağlayacak imzayı atacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Karadeniz Fırtınası, bir yandan Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken diğer taraftan transfer dönemi açılmadan görüştüğü isimleri imza aşamasına getiriyor. Bordomavililerde Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanan Gervinho sezonu kapatmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı

Abdullah Avcı'nın "2 kanat istiyorum" sözlerinin ardından Cristian Tello, Edin Visca gibi isimler gündeme gelmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor gizli yürüttüğü operasyonla Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı

KUPADA OYNAYACAK

Trabzonspor imza aşamasına getirdiği Jean Evrard Kouassi'yi şehre davet etti. 27 yaşındaki kanat oyuncusu yarın imza için Trabzon'a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı

31 Aralık 2021'de Çin kulübü Wuhan ile kontratı sona erecek olan Kouassi için Trabzonspor herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tecrübeli kanat oyuncusu, Wuhan formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken 5 gol kaydetti. Ocak ayında Afrika Kupası nedeniyle yok.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı

UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİ

Bordo-mavili ekibin renklerine bağlamaya hazırlandığı Jean Evrard Kouassi uzun süredir Trabzonspor'un radarındaydı. Scout ekipleri onunla ilgili sadece saha içiyle ilgili değil özel yaşamını da kapsayan bir rapor hazırladı. Abdullah Avcı onay verince transferi kısa süre içinde imza aşamasına getirildi.

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