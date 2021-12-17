17 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi

Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Trabzon-Hatay karşılaşmasına Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanması büyük tepki çekti. Bu sezon ilk kez Fırtına'nın maçını yönetecek Uğurlu, geçen sezon Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından sert ifadelerle eleştirilmişti.

Trabzon-Hatay karşılaşmasına Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanması büyük tepki çekti. Bu sezon ilk kez Fırtına'nın maçını yönetecek Uğurlu, geçen sezon Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından sert ifadelerle eleştirilmişti. Hatta yerel basın da Uğurlu'nun bir an önce hakemliği bırakması gerektiği konusunda birçok manşet atmıştı. Trabzonspor taraftarları da sosyal medyada bu atamaya tepki gösterdi.

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