17 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da müthiş üçlü buluşamıyor

Trabzonspor’da müthiş üçlü buluşamıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Bordo-mavili takımın en önemli 3 kozu Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme, yine ayrı kaldı. Bu 3 yıldız, en son 8. haftadaki Kayseri maçında 45 dakikadan fazla birlikte sahada yer almışlardı. Ardından önce Hamsik sakatlandı. Sonra Bakasetas takımdan ayrı kaldı. Geçen hafta Antalya deplasmanında bu kez Nwakaeme sakatlandı.

Bordo-mavili takımın en önemli 3 kozu Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme, yine ayrı kaldı. Bu 3 yıldız, en son 8. haftadaki Kayseri maçında 45 dakikadan fazla birlikte sahada yer almışlardı. Ardından önce Hamsik sakatlandı. Sonra Bakasetas takımdan ayrı kaldı. Geçen hafta Antalya deplasmanında bu kez Nwakaeme sakatlandı.

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