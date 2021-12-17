Trabzonspor’da müthiş üçlü buluşamıyor

Bordo-mavili takımın en önemli 3 kozu Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme, yine ayrı kaldı. Bu 3 yıldız, en son 8. haftadaki Kayseri maçında 45 dakikadan fazla birlikte sahada yer almışlardı. Ardından önce Hamsik sakatlandı. Sonra Bakasetas takımdan ayrı kaldı. Geçen hafta Antalya deplasmanında bu kez Nwakaeme sakatlandı.

Bordo-mavili takımın en önemli 3 kozu Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme, yine ayrı kaldı. Bu 3 yıldız, en son 8. haftadaki Kayseri maçında 45 dakikadan fazla birlikte sahada yer almışlardı. Ardından önce Hamsik sakatlandı. Sonra Bakasetas takımdan ayrı kaldı. Geçen hafta Antalya deplasmanında bu kez Nwakaeme sakatlandı.

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