TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Taraftarlardan Pierre-Emerick Aubameyang'a çağrı! "Come to Trabzonspor"
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta sonrası Trabzonspor en yakın rakibine 9 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fırtına'da, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalara hız verildi. Bordo-mavili taraftarlar da Arsenal'de kadro dışı bırakılan Pierre-Emerick Aubameyang'a transfer çağrısında bulundu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı. Gabonlu forvetin ayrıca kaptanlığı da alındı.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bu gelişme büyük yankı uyandırırken, bordo-mavili taraftarlardan Aubameyang için "Come to Trabzonspor" çağrısı yapıldı.
Bu çağrı kısa sürede binlerce kez tekrarlanırken, 32 yaşındaki Aubameyang'ın Fırtına'da çok önemli işler yapacağına da vurgu yapıldı.
Kariyerinin en önemli günlerini Almanya'nın Dortmund takımında yaşayan Gabonlu golcü, bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 15 maça çıktı, 7 gol atıp 2 de asist yaptı.
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