17 Aralık 2021, Cuma

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Taraftarlardan Pierre-Emerick Aubameyang'a çağrı! "Come to Trabzonspor"

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta sonrası Trabzonspor en yakın rakibine 9 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fırtına'da, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalara hız verildi. Bordo-mavili taraftarlar da Arsenal'de kadro dışı bırakılan Pierre-Emerick Aubameyang'a transfer çağrısında bulundu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Taraftarlardan Pierre-Emerick Aubameyang’a çağrı! Come to Trabzonspor
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı. Gabonlu forvetin ayrıca kaptanlığı da alındı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Taraftarlardan Pierre-Emerick Aubameyang’a çağrı! Come to Trabzonspor

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bu gelişme büyük yankı uyandırırken, bordo-mavili taraftarlardan Aubameyang için "Come to Trabzonspor" çağrısı yapıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Taraftarlardan Pierre-Emerick Aubameyang’a çağrı! Come to Trabzonspor

Bu çağrı kısa sürede binlerce kez tekrarlanırken, 32 yaşındaki Aubameyang'ın Fırtına'da çok önemli işler yapacağına da vurgu yapıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Taraftarlardan Pierre-Emerick Aubameyang’a çağrı! Come to Trabzonspor

Kariyerinin en önemli günlerini Almanya'nın Dortmund takımında yaşayan Gabonlu golcü, bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 15 maça çıktı, 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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