30 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Göksel Gümüşdağ'dan Visca sözleri! "Görüşmelerimiz sürüyor"

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler devre arasında takıma yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Bordo-mavililer son olarak Başakşehir forması giyen ve Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Edin Visca için girişimlerini sürdürüyor. İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ yapmış olduğu açıklamada, "Şu anlık Edin Visca'nın transferiyle ilgili hiçbir şey yok. Kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Pazartesi'nden sonra daha da belli olur" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ’dan Visca sözleri! Görüşmelerimiz sürüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Trabzonspor Kulübü'nün Edin Visca için görüşmeleri devam ediyor. Başakşehir'in 6 milyon Euro seviyelerine düştüğü pazarlıklarda Trabzonspor 3 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı.

Göksel Gümüşdağ’dan Visca sözleri! Görüşmelerimiz sürüyor

Bu rakamı biraz daha arttırmak isteyen Bordo Mavililer transferi kısa süre içerisinde noktalamak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Visca'yı ısrarla takımında görmek istiyor.

Göksel Gümüşdağ’dan Visca sözleri! Görüşmelerimiz sürüyor

GÜMÜŞDAĞ: PAZARTESİ'DEN SONRA DAHA DA BELLİ OLUR

61saat'e konuşan Gümüşdağ, "Şu anlık Edin Visca'nın transferiyle ilgili hiçbir şey yok. Kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Pazartesi'den sonra daha da belli olur" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ’dan Visca sözleri! Görüşmelerimiz sürüyor

Başakşehir FK'nın oluşan ciddi futbolcu maliyetleri sonrası Visca'nın satışına sıcak baktığı biliniyor.

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