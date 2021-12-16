TRABZONSPOR HABERLERİ - İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri

TAM BİR HIZ MOTORU

27 yaşındaki futbolcu hızı ve oyun stiliyle kulübün efsane isimlerinden İbrahima Yattara'yı andırıyor. Her iki kanatta da oynayabilen başarılı hücumcunun en önemli özelliklerinden biri forvetin açtığı boşluklara çok çabuk bir şekilde sızabilmesi. Bu sayede kariyeri boyunca önemli bir skorer de oldu.

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