16 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi'nin dikkat çeken özellikleri

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, ilk olarak Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi ile resmi sözleşme imzalamıştı. Takımla çalışmalara başlayan 27 yaşındaki futbolcu, idmanda attığı şık gollerle beğeni topladı. İşte Kouassi'nin öne çıkan özellikleri... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ - İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Karadeniz devi, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi alarak hedefi tam 12'den vurdu. Trabzonspor'un ara transfer dönemi başlamadan kadrosuna katıp antrenmanlara çıkardığı 27 yaşındaki sol kanat, 40 yıllık Trabzonlu gibi takım arkadaşları ile kısa süre içerisinde kaynaştı, klas hareketleri ile mest etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri

Fiziksel olarak bir eksikliği bulunmadığı için idmanlarda direkt takımla çalışmalara başlayan Fildişili futbolcu, kendisini kısa süre içerisinde göstermeyi de başardı. 1.80 boyundaki yıldız, önceki gün yapılan antrenmanda özellikle hızı, teknik kapasitesinin yüksekliği ve kıvraklığıyla dikkat çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri

KANATLARIN EFENDİSİ!

Fotomaç'ın haberine göre; ikili mücadelelere girmekten kaçmayan ve çabuk adam eksiltebilen Kouassi, attığı birbirinden şık gollerle de alkış aldı. Özellikle sol kanattan etkili çıkışlar yapan ve takım savunmasına da yardım eden Kouassi'nin sağ kanatta da aynı verimlilikte oynayabilmesi bordo-mavili teknik ekibin yüzünü fazlası ile güldürdü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri

Kariyerinde çıkış yaptığı takım olan Wuhan'da 105 maça çıkan tecrübeli futbolcu, takımına 48 gol ve 23 asistlik katkıda bulundu. Asıl mevkisi sol kanat olan yıldız oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve forvet pozisyonunda da görev alıyor. İki ayağını da etkili kullanabilmesi nedeniyle Abdullah Avcı'nın jokeri olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri

TANK GİBİ GÜÇLÜ

Kouassi'nin en önemli özelliklerinden biri de sert faullere maruz kalmasına rağmen güçlü bir kas yapısı olması. 27 yaşındaki futbolcu fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu değil. Hadjuk forması giydiği dönemde kas ağrısı sebebiyle 2 maç kaçırmıştı. Ayak bileği dış bağlarındaki yırtık sebebiyle de 7 karşılaşmada daha forma giyememişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri

TAM BİR HIZ MOTORU

27 yaşındaki futbolcu hızı ve oyun stiliyle kulübün efsane isimlerinden İbrahima Yattara'yı andırıyor. Her iki kanatta da oynayabilen başarılı hücumcunun en önemli özelliklerinden biri forvetin açtığı boşluklara çok çabuk bir şekilde sızabilmesi. Bu sayede kariyeri boyunca önemli bir skorer de oldu.

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