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TRABZONSPOR HABERLERİ - Djaniny sol kanada

Djaniny sol kanada
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Abdullah Avcı, cumartesi günkü Hatayspor maçında kadroda mecburi değişikliklere gidecek. Nwakaeme'nin yokluğunda bir formül arayışına girecek olan başarılı hoca, Abdülkadir Ömür'ün oynayabilecek duruma gelmesi nedeniyle Djaniny'yi sol kanada kaydırıp, tek bir değişiklikle geçiş sürecini sonuçlandırmayı planlıyor.

Abdullah Avcı, cumartesi günkü Hatayspor maçında kadroda mecburi değişikliklere gidecek. Nwakaeme'nin yokluğunda bir formül arayışına girecek olan başarılı hoca, Abdülkadir Ömür'ün oynayabilecek duruma gelmesi nedeniyle Djaniny'yi sol kanada kaydırıp, tek bir değişiklikle geçiş sürecini sonuçlandırmayı planlıyor. Ancak son Antalyaspor maçında sol bek performansı yeterli görülmeyen Peres'i de yedek kulübesine çekmek istemeyen Avcı, tecrübeli ismi esas mevkii olan sağ bekte tekrar görevlendirip Dorukhan Toköz'e yeni bir mevki arayışı içerisine de girebilir.
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