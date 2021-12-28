28 Aralık 2021, Salı

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Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor - Boluspor maçı saat kaçta?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 Giriş Tarihi: 28.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Boluspor'u konuk edecek. Kritik maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Boluspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Boluspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 18:30'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Boluspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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