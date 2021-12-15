15 Aralık 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür ve Trondsen dönüyor

Abdülkadir Ömür ve Trondsen dönüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Sakatlıktan yeni çıktığı için Antalyaspor maçında riske edilmeyen Trondsen'in, Hatayspor mücadelesinde ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.

Sakatlıktan yeni çıktığı için Antalyaspor maçında riske edilmeyen Trondsen'in, Hatayspor mücadelesinde ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor. Peres'i zorunlu olarak bu mevkide görevlendiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Hatay karşısında Trondsen'i sol bekte oynatma ihtimali yüksek. Abdülkadir Ömür'ün de Antalyaspor karşılaşmasından farklı olarak 11'e gireceği öğrenildi.
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