16 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un en iyi üçüncü serisi

Trabzonspor’un en iyi üçüncü serisi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Süper Lig'de 39 puanla lider olan Trabzonspor, kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini Abdullah Avcı ile elde etti.

Süper Lig'de 39 puanla lider olan Trabzonspor, kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini Abdullah Avcı ile elde etti. Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, Süper Lig'de mücadele ettiği 48 sezonda en uzun üçüncü seriyi yakaladı.
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