Trabzonspor'da Nwakaeme'nin son durumu belli oldu!
Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Nwakaeme'nin bugün çekilen MR sonucuna göre kasığında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.
Bordo - mavili kulüp, oyuncunun son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
3 HAFTA YOK
Nijeryalı futbolcunun sahalardan 3 hafta boyunca uzak kalması bekleniyor.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
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