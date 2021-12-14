14 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin son durumu belli oldu!

Nwakaeme’den kötü haber! Kaç maç oynayamayacak?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 Giriş Tarihi: 14.12.2021

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Nwakaeme'nin bugün çekilen MR sonucuna göre kasığında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.

Bordo - mavili kulüp, oyuncunun son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

3 HAFTA YOK

Nijeryalı futbolcunun sahalardan 3 hafta boyunca uzak kalması bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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