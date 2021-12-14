14 Aralık 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Karadeniz ekibinin önümüzdeki dört haftalık süreçte fikstür avantajı dikkat çekiyor. Trabzonspor sözkonusu 4 maçın üçünü kendi evinde oynayacak. Bu hafta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek bordo-mavili takım, Süper Lig'in 18. haftasında Altay'la 21 Aralık Salı günü İzmir'de karşılaşacak.
Süper Lig'in ilk yarısını sahasında Medipol Başakşehir'le 25 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçla noktalayacak olan bordo-mavili takım, sezonun 2. yarısını da kendi evinde açacak. Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi 21. hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.
Bu arada Trabzonsporlu taraftarların cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatay maçına yoğun ilgi gösterdikleri öğrenildi. Biletlerin maç gününe kadar bitmesi ve müsabakanın tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
Trabzonspor haberleri - Fırtına'nın fikstür avantajı! Abdullah Avcı farkı açmak istiyor....
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor önümüzdeki 4 maçın 3'ünü iç sahada oynayacak. Bordo-mavililer bu fikstür avantajını kullanarak puan farkını açmak istiyor. Trabzonspor bu süreçte Hatay, Başakşehir ve Malatya ile sahasında oynarken Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik unvanını Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında kaybeden lider Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara alsa da zirvedeki büyük avantajını koruyor. Bordo-mavili takım cumartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçından galibiyetle ayrılarak, taraftarının yüzünü yeniden güldürmek istiyor.
Karadeniz ekibinin önümüzdeki dört haftalık süreçte fikstür avantajı dikkat çekiyor. Trabzonspor sözkonusu 4 maçın üçünü kendi evinde oynayacak. Bu hafta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek bordo-mavili takım, Süper Lig'in 18. haftasında Altay'la 21 Aralık Salı günü İzmir'de karşılaşacak.
Süper Lig'in ilk yarısını sahasında Medipol Başakşehir'le 25 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçla noktalayacak olan bordo-mavili takım, sezonun 2. yarısını da kendi evinde açacak. Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi 21. hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.
Bu arada Trabzonsporlu taraftarların cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatay maçına yoğun ilgi gösterdikleri öğrenildi. Biletlerin maç gününe kadar bitmesi ve müsabakanın tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi