14 Aralık 2021, Salı
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Tecrübeli eldivenin yaşadığı bu talihsiz sakatlık sonrası Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...
Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya destek paylaşımı!
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Luyindama ile çarpışan Muslera sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemezken son durumu belli oldu. Uruguaylı file bekçisi yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından Muslera'ya destek paylaşımında bulundu.
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Sivasspor karşısında oynanan mücadelede sakatlanarak oyun dışında kalmış ve yapılan tetkikler sonrası Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyurulmuştu.
Tecrübeli eldivenin yaşadığı bu talihsiz sakatlık sonrası Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...
Get well soon @1_Muslera_25 🙏🏻😔 pic.twitter.com/YRzxChf1HH— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) December 14, 2021
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