03 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Sassuolo'dan Trabzonspor'a transfer cevabı! Kyriakopoulos...

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'a İtalya'dan transfer cevabı geldi. Bordo mavililer, bir süredir Giorgos Kyriakopoulos'u istiyordu. Çizme basınında yer alan habere göre, yeşil siyahlılar Trabzonspor'a transfer yanıtını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sassuolo’dan Trabzonspor’a transfer cevabı! Kyriakopoulos...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Giorgos Kyriakopoulos'un sözleşmesini uzatmak istiyor.

Sassuolo’dan Trabzonspor’a transfer cevabı! Kyriakopoulos...

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Sport24.gr sitesinde yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Yunan sol bekin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı ve ücretinde de iyileştirme yapacağı öğrenildi.

Sassuolo’dan Trabzonspor’a transfer cevabı! Kyriakopoulos...

TEKLİF YETERSİZ BULUNDU
Haberde, Süper Lig lideri Trabzonspor'un da oyuncuya ilgi gösterdiği ancak somut bir şey olmadığı ve teklifin de yetersiz olduğu belirtildi.

Sassuolo’dan Trabzonspor’a transfer cevabı! Kyriakopoulos...

Bu sezon Sassuolo ile 9 maça çıkan Giorgos Kyriakopoulos, 1 asist kaydetti. Yunan oyuncu daha önce Asteras Tripoli, Ergotelis ve PAS Lamia gibi takımlarının da formalarını giydi.

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