13 Aralık 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı'ya söz verdi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Bordo-mavililerde futbolcular soyunma odasında teknik direktör Abdullah Avcı'ya söz verdi ve kenetlenme çağrısında bulundu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı’ya söz verdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Trabzonspor, Antalya deplasmanında kaybederek birçok unvanını bıraktı. Süper Lig'de 27 haftadır, deplasmanda 25 maçtır yenilmeyen, üst üste 8 haftadır galip gelen Fırtına'nın parmak ısırtan serisi Antalya'da son buldu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 278 gün, deplasmanda da 412 gün sonra mağlup oldu ve farkı daha da açma fırsatını kaçırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı’ya söz verdi

Antalya'da bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında futbolcuların morali oldukça bozuldu. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı hemen devreye girdi ve "Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kimsenin morali bozulmasın. Sadece üç puan kaybettik. Şampiyonluk yolunda inişli çıkışlı dönemler olacaktır. Bu yol daha uzun. Hemen toparlanmalıyız" uyarısı yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı’ya söz verdi

ŞAMPİYONLUK BEKLİYORLAR

Ardından sözü kaptan Uğurcan Çakır aldı. 25 yaşındaki başarılı eldiven, "Şimdi daha güçlü olma zamanı, başımızı öne eğmeyeceğiz. Tam aksine daha ileriye bakacağız. Bunu yapmalıyız ki inancımızı herkes daha iyi görsün. Milyonlarca taraftarımız bizden şampiyonluk istiyor ve bunun için elimizde büyük bir fırsat var.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı’ya söz verdi

Yeter ki biz işimizi iyi yapmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. Marek Hamsik de arkadaşlarına moral vererek, "Bu sadece üç puan kaybı ama kazanacağımız çok daha fazlası var. Birbirimize daha çok sarılmalıyız. Daha çok yardımlaşmalı, savaşmalı ve mücadele etmeliyiz. Bu yenilgiyi unutup önümüze bakalım. Alacağımız galibiyetlerle yeni bir seri başlatmalıyız" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı’ya söz verdi

UĞURCAN ÇAKIR: YENİ BİR SERİYE BAŞLAYACAĞIZ!

Kaptan Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından taraftara seslendi. Milli eldiven, "Sadece bir maç kaybettik. Tabii ki üzüldük fakat gerekli dersleri çıkarıp, geride bırakacağız. Hafta sonu Hatayspor karşılaşmasında yine şehrimizin ve taraftarımızın desteğiyle yeni bir serinin başlangıcını yapmak için sahaya çıkacağız. Aynı inanç ve azimle devam edeceğiz" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı’ya söz verdi

NAZARLIK OLSUN

Yerel basın, Antalya mağlubiyeti için 'Nazarlık' başlıklarını attı ve şampiyonluğa olan inancı vurguladı. Taka gazetesi, "Nazarlık olsun", Günebakış "Nazar boncuğu olsun" ve Son nokta "Bu yenilgi bizi yıkmaz, sen şampiyon olacaksın" manşetleri ile çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı’ya söz verdi

PUAN FARKI 9'A DÜŞTÜ

Lider Fırtına ile takipçilerinden Konyaspor'un 12 puanlık farkı 9'a düşmüş oldu. Gaziantep ile bugün deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe de kazanırsa, sarı-lacivertliler ile de puan farkını 9'a inecek.

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