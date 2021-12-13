TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına çabuk kenetlendi! Futbolcular Abdullah Avcı’ya söz verdi

Yeter ki biz işimizi iyi yapmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. Marek Hamsik de arkadaşlarına moral vererek, "Bu sadece üç puan kaybı ama kazanacağımız çok daha fazlası var. Birbirimize daha çok sarılmalıyız. Daha çok yardımlaşmalı, savaşmalı ve mücadele etmeliyiz. Bu yenilgiyi unutup önümüze bakalım. Alacağımız galibiyetlerle yeni bir seri başlatmalıyız" dedi.