12 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor Samet Akaydın için transferde karşı karşıya!

Süper Lig'de ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken kulüpler çalışmalarına hız verdi. Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını yeni yabancı kuralını göz önünde bulundurarak sürdüren takımlarından Beşiktaş ve Trabzonspor o futbolcu için karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor Samet Akaydın için transferde karşı karşıya!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, transferde de işi sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor Samet Akaydın için transferde karşı karşıya!

Geçtiğimiz gün Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavililer, stoper hattını da güçlendirme hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kademeli olarak düşecek yabancı oyuncu kuralını da hesaba katarak kaliteli Türk oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor Samet Akaydın için transferde karşı karşıya!

FIRTINA'DA SIRADAKİ HEDEF SAMET AKAYDIN
Lider Trabzonspor, Adana Demirspor'un 1.90'lık stoperi Samet Akaydın için transfer çalışmalarını başlattı. Bu sezon forma giydiği 11 karşılamada da ilk 11'de görev alan Samet için Akdeniz ekibinin kapısını çalacak olan Trabzonspor'da teknik heyetin beklentisi stoper bölgesinde oyuncu havuzunu genişletmek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor Samet Akaydın için transferde karşı karşıya!

MECBUREN NECİP
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş da, scout ekibinin listesinde yer alan Samet Akaydın için nabız yokluyor. Welinton-Vida ikilisinden beklenen verimi alamayan, 8+3 kuralı sebebiyle bu bölgede zaman zaman Necip'e forma veren siyah beyazlılar hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken ve bu değerde ligin en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Samet Akaydın'ı yakın takipte.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor Samet Akaydın için transferde karşı karşıya!

TÜRK STOPER HAVUZU DARALDI
A Milli Takımızda forma giyen Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak gibi isimlerin haricinde Süper Lig'de savunma oyuncusu havuzu bir hayli daralırken, kulüplerin büyük çoğunluğu stoper bölgesini yabancı oyunculardan oluşturuyor. Fakat gelecek sezon dört yerli oyuncunun sahada olma zorunluluğu, Türk stoperlerin önemini daha da artıracak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor Samet Akaydın için transferde karşı karşıya!

YENİ YABANCI KURALI
TFF tarafından belirlenen kurala göre; 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüpler, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.

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