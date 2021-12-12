TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor Samet Akaydın için transferde karşı karşıya!

MECBUREN NECİP

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş da, scout ekibinin listesinde yer alan Samet Akaydın için nabız yokluyor. Welinton-Vida ikilisinden beklenen verimi alamayan, 8+3 kuralı sebebiyle bu bölgede zaman zaman Necip'e forma veren siyah beyazlılar hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken ve bu değerde ligin en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Samet Akaydın'ı yakın takipte.