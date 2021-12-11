11 Aralık 2021, Cumartesi

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Kouassi - Abdullah Avcı görüşmesi! İşte konuşulanlar

Fırtına’da Kouassi - Avcı görüşmesi! İşte konuşulanlar
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ligde yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, transfere hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, Çin ekibi Wuhan FC'de forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kattı. Ayağının tozuyla yeni takımıyla ilk idmanına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Lider Trabzonspor, transferde de şahlandı. Devre arasında kadroyu güçlendirme çalışmaları devam eden Karadeniz devi, ilk resmi imzayı da attırdı. İki gün önce Trabzon'a gelen ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Wuhan kulübünden serbest kaldığına dair belgeleri beklemeye başlayan Kouassi için sevindirici haber önceki gece geldi. Çin ekibi, 31 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun serbest kaldığına dair belgeleri gönderince hemen 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Fildişili futbolcu dün ilk antrenmanına da çıktı.

LİDERLİK HEYECAN VERİCİ

Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı ile de konuşan yeni transfer Kouassi, devre arasına kadar olan süreçte fiziksel olarak en iyi seviyeye gelmek için çalışacağını belirtti. 1.80 boyundaki yıldız, hocasına, "Trabzon'a adım attığım andan itibaren kulübün büyüklüğünü daha yakından gördüm. Ligde bulunan konum ise gerçekten heyecan verici. Böyle bir takımın parçası olduğum için mutluyum. Buraya mücadele etmeye geldim. Kaliteli bu takıma verebileceğim her katkıyı vermek istiyorum. Sahaya çıktığımda sonuna kadar savaşacağım" dedi.

3.5 YILDA 3.9 MİLYON EURO

Trabzonspor,Kouassi'nin maliyetini de açıkladı. KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan Jean Evrard Kouassi arasında 3.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Futbolcuya 2021-22 sezonu için 500 bin euro garanti ücret, diğer her yıl için 1'er milyon euro garanti ücret ödenecektir" denildi. Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon için 200 bin euro, diğer her bir sezon için 400 bin euro imza ücreti alacağı da açıklandı.

FORMA NUMARASI 77

77 numaralı formayı giyecek Kouassi'nin lisansı ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte 12 Ocak'ta çıkarılacak. Lisansın çıkarılabilmesi için de ayrıca Gervinho'nun sözleşmesi sezon sonuna kadar askıya alınacak.

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