TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan rakiplere geçit yok! 15 maçta...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, müthiş takım savunmasıyla ligin en az gol yiyen takımı. Bordo mavililer, 15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı tanıdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına müthiş takım savunmasıyla Süper Lig'in en az gol yiyen takımı.

15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı verdi. 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu 6 maçtan 5'inde kalede Uğurcan Çakır vardı. 1'inde ise Arda Akbulut görev aldı. Uğurcan yüzde 82'lik kurtarış yüzdesiyle çıtayı çok yukarı koymuş durumda.

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