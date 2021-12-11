11 Aralık 2021, Cumartesi

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan rakiplere geçit yok! 15 maçta...

Fırtına’dan rakiplere geçit yok! 15 maçta...
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, müthiş takım savunmasıyla ligin en az gol yiyen takımı. Bordo mavililer, 15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı tanıdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına müthiş takım savunmasıyla Süper Lig'in en az gol yiyen takımı.

15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı verdi. 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu 6 maçtan 5'inde kalede Uğurcan Çakır vardı. 1'inde ise Arda Akbulut görev aldı. Uğurcan yüzde 82'lik kurtarış yüzdesiyle çıtayı çok yukarı koymuş durumda.

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