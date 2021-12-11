11 Aralık 2021, Cumartesi
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Antalyaspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu!
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi maçın VAR'ı açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre müsabakanın VAR'ı Hakan Ceylan oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
TFF, VAR odasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Yapılan duyuruya göre Antalyaspor- Trabzonspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu, AVAR'da Tarık Ongun yer alacak.
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