11 Aralık 2021, Cumartesi

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Antalyaspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu!

Antalyaspor - Trabzonspor mücadelesinin VAR’ı belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 Giriş Tarihi: 11.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi maçın VAR'ı açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre müsabakanın VAR'ı Hakan Ceylan oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

TFF, VAR odasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Yapılan duyuruya göre Antalyaspor- Trabzonspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu, AVAR'da Tarık Ongun yer alacak.

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