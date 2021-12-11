Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

TFF, VAR odasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Yapılan duyuruya göre Antalyaspor- Trabzonspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu, AVAR'da Tarık Ongun yer alacak.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ