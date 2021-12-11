11 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Namağlup zirvede yer alan ve son 8 maçını kazanan bordo-mavililer, Akdeniz ekbini de devirerek rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor. Son 3 maçından puan çıkaramayan Antalyaspor ise güçlü rakibini mağlup ederek çıkışa geçmeyi amaçlıyor. İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri... (TS spor haberi)

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak için kenetlendi. Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz devi, Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

SERİ 28 MAÇA ÇIKACAK

Bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybetmemesi halinde ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkaracak. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmadı. Fırtına, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NALDO, KUDRYASHOV, POLI, FREDY, GÜRAY, GHACHA, DOĞUKAN, MUKAIRU

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

TRABZONSPOR: UĞURCAN, DORUKHAN, EDGAR, HUGO, PERES, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, A. ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELIUS

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

FIRTINA 30-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

TRABZON 124 ATTI, 64 YEDİ

İki takım arasında 1968-69'dan bu yana oynanan maçlarda atılan gollerde bordo mavililerin ezici üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz deviyle Antalyaspor arasında oynanan mücadelelerde taraftar 188 gole tanıklık etti. 188 golün 124'ünü Trabzonspor atarken, Antalyaspor ise 64 golle rakibine karşılık verdi.

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

411 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo- mavililer, 411 gündür dış sahada kaybetmiyor. Karadeniz devi, dışarıda oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Lider sahne alıyor! İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

EN SON 5 YIL ÖNCE KAYBETTİ

Karadeniz devi, Fraport TAV Antalyaspor'a en son 2016-17'de deplasmanda yenildi. Ardından oynanan 9 maçta Fırtına 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor.

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