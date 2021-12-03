Fenerbahçe'yi yıkan Georgios Masouras Trabzonspor'a! Transfer...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da, kanat bölgesine takviye yapmak için kollar sıvandı. Gervinho'nun uzun süreli sakatlığının ardından temaslarını sıklaştıran Fırtına, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Yönetim, Olympiakos'un 27 yaşındaki oyuncu Georgios Masouras için görüşmelere başladı. Masouras, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında Olympiakos formasıyla 2 gol atarak karşılaşmaya damga vurmuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. 61saat'in haberine göre; Bordo-mavili takım, Olimpiakos forması giyen sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için görüşmelere başladı.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTI!

Georgios Masouras, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırladığı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan isim olmuştu.

27 yaşındaki futbolcu hem kanat hem de forvet bölgesinde görev alabiliyor. Olimpiakos forması ile bu sezon 18 karşılaşmada görev alan Masouras takımına 6 gol 4 asistlik katkı sağladı. Olimpiakos ile toplamda 136 karşılaşmaya çıkan Georgios Masouras, 36 gole imza atarken 17 kez arkadaşlarına gol pası verdi.

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