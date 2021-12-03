Fenerbahçe'yi yıkan Georgios Masouras Trabzonspor'a! Transfer...
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da, kanat bölgesine takviye yapmak için kollar sıvandı. Gervinho'nun uzun süreli sakatlığının ardından temaslarını sıklaştıran Fırtına, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Yönetim, Olympiakos'un 27 yaşındaki oyuncu Georgios Masouras için görüşmelere başladı. Masouras, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında Olympiakos formasıyla 2 gol atarak karşılaşmaya damga vurmuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. 61saat'in haberine göre; Bordo-mavili takım, Olimpiakos forması giyen sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için görüşmelere başladı.
AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTI!
Georgios Masouras, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırladığı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan isim olmuştu.
27 yaşındaki futbolcu hem kanat hem de forvet bölgesinde görev alabiliyor. Olimpiakos forması ile bu sezon 18 karşılaşmada görev alan Masouras takımına 6 gol 4 asistlik katkı sağladı. Olimpiakos ile toplamda 136 karşılaşmaya çıkan Georgios Masouras, 36 gole imza atarken 17 kez arkadaşlarına gol pası verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi