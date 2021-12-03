03 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde namağlup lider olan Fırtına, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Adana Demirspor ise kazanarak çıkış başlatmak istiyor. Zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı ile yükselişini sürdüren Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Adana Demirspor müsabakasını Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

REKOR MAÇI

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

TRABZONSPOR'DA 2 MUHTEMEL EKSİK

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Djaniny ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların durumu son çalışmanın ardından netleşecek. Durumu düzelen Bakasetas ise Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde ise görev alabilecek. Adana Demirspor'da sakatlığı süren Younes Belhanda ve rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

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