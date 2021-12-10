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TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bayraklarımızı asalım

Ahmet Ağaoğlu: Bayraklarımızı asalım
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Pandemiye rağmen gelir-gider dengesi sapmayan, bugünü ve yarınını doğru planlamış bir Trabzonspor var. Buna bağlı olarak da sportif anlamda sürekli yükseliş trendine sahip bir futbol takımımız var" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde bir yazı kaleme aldı. "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın samimiyeti, gayreti ve emeği ile futbolcularımızın tutkusu ve taraftarımızın arzusu birleşince lider bir takım ortaya çıktı" diyen Ağaoğlu, "Pandemiye rağmen gelir-gider dengesi sapmayan, bugünü ve yarınını doğru planlamış bir Trabzonspor var. Buna bağlı olarak da sportif anlamda sürekli yükseliş trendine sahip bir futbol takımımız var" ifadelerini kullandı. "Hep birlikte bunun keyfini çıkartalım" diyen Ağaoğlu, "Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım, kombine veya biletlerimizle stattaki koltuklarımızda bu güzel günlerin keyfini hep birlikte yaşayalım. Unutmamalıyız ki birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur." sözlerine yer verdi. (Fotomaç)
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