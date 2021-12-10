10 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Jean Evrard Kouassi resmen açıklandı

Resmi açıklama geldi! İşte Kouassi’nin sözleşme şartları...
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

Trabzonspor'uun yeni transferi Jean Evrard Kouassi resmen açıklandı. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kouassi 2021-2022 futbol sezonu için 500.000 euro garanti ücret alacak.

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada Fildişili kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.




Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Euro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Euro garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Euro garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Euro garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Kouassi'nin forma numarası belli oldu! haberin devamı

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