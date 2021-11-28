28 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu! "Formasyonu olan iki takım..."

Avcı maç öncesi konuştu! Formasyonu olan iki takım...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcının açıklamalarından satır başları;

"Olimpiyat Stadı. İBB ile 6 sene burada oynadık. Trabzonspor ile kupa kaldırdık. Karagümrük takımı ile 22 yaşlarında futbol piyasasına çıktım. 25 gol attığım bir kulüptü. Geldiği nokta bizi mutlu ediyor. Bu ligin formasyonu olan iki takım oynayacak. Hem savunma hem de hücumda planları olan iki takım."

"Planlar seni bir şekilde ayakta tutar. Rakibin her bölgede planları var. Dersimize çalıştık. Güzel ve bizim kazandığımız bir maç olmasını umarım. Taraftarlarımız yanımızda olmasa da onların enerjilerini hissediyoruz."

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