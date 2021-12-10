10 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fırtına’nın Antalyaspor kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde son karşılaşmada alnına dikiş atılan Cornelius kadroda yer alırken, Trondsen kafileye dahil edilmedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde son karşılaşmada alnına dikiş atılan Cornelius kadroda yer alırken, Trondsen kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor geride kalan 15 haftanın ardından 39 puanla liderliğini sürdürüyor.

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