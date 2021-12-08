08 Aralık 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın yeni ismi Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme şartları... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna katacağı ve prensipte anlaştığı Jean Evrard Kouassi şehre geldi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu bordo-mavililerle 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’nın yeni ismi Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme şartları... TS spor haberi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Bordo-mavililer, şampiyonluk hedefiyle kenetlendikleri sezonda hiçbir eksik olmadan yola devam etmek istiyor. Gervinho'nun sezonu kapatmasının ardından Abdullah Avcı iki kanat oyuncusu birden istemişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre ilk olarak Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya varıldı. Gizli yürütülen transfer operasyonunda Çin'in Wuhan takımı ile kontratı Aralık sonunda bitecek olan Fildişi yıldız ile anlaşmaya varıldı. Kouassi dün 17.15'te İstanbul'a ayak bastı. Başarılı oyuncu bugün sağlık kontrollerine girecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’nın yeni ismi Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme şartları... TS spor haberi

3.5 YILLIK İMZA ATACAK

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile bugün resmi sözleşme imzalayacak. Hızlı ve teknik kanat oyuncusu kendisini 3.5 yıllığına bordo-mavili ekibe bağlayacak kontratın altına imzasını atacak. Kouassi yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca her yıl için imza parası da alacak. Wuhan ile kontratı sona erdiği için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Abdullah Avcı'nın Kouassi transferi sebebiyle bir hayli memnun olduğu belirtildi. Usta hoca yıldız ismi Afrika Kupası sonrası rotasyona sokacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’nın yeni ismi Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme şartları... TS spor haberi

AY SONUNA KADAR KALACAK

Jean Evrard Kouassi, Fildişi Sahili formasıyla Afrika Kupası'nda boy gösterecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusuna imza sonrası izin verilmesi bekleniyordu. Ancak Abdullah Avcı "Kal hem takım arkadaşlarına hem de oyun sistemimize alışırsın" demişti. Bu öneriyi kabul eden Kouassi, imza sonrası Trabzon'da kalacak. Şehre, takım arkadaşlarına ve sisteme uyum sağlayacak. Böylece Afrika Kupası dönüşünde adaptasyon sorunu yaşamayacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’nın yeni ismi Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme şartları... TS spor haberi

YATTARA'NIN İKİZİ GİBİ

Karadeniz devinin renklerine bağlamak için Türkiye'ye getirdiği Jean Evrard Kouassi birçok açıdan efsane İbrahima Yattara'ya benziyor. Kouassi'nin saç ve oyun stili, Gineli büyük ismi andırıyor.

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