TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın yeni ismi Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme şartları... (TS spor haberi)

3.5 YILLIK İMZA ATACAK



Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile bugün resmi sözleşme imzalayacak. Hızlı ve teknik kanat oyuncusu kendisini 3.5 yıllığına bordo-mavili ekibe bağlayacak kontratın altına imzasını atacak. Kouassi yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca her yıl için imza parası da alacak. Wuhan ile kontratı sona erdiği için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Abdullah Avcı'nın Kouassi transferi sebebiyle bir hayli memnun olduğu belirtildi. Usta hoca yıldız ismi Afrika Kupası sonrası rotasyona sokacak.