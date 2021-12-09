09 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Antalyaspor maçı öncesi sevindirici haber!

Trabzonspor’a sakat oyunculardan sevindirici haber!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Bordo mavililerde gerçekleşen antrenmanda doktor raporuyla yer almayan ve dinlenme programı uygulanan Dorukhan Toköz, Abdülkadir ÖmürTrondsen ve Vitor Hugo antrenmanda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon namağlup lider olarak yoluna devam ederek rekorlara imza atan Trabzonspor'un, 25 maçtır deplasmanda bileği bükülmüyor. Dış sahada en son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında yaşayan Karadeniz temsilcisi, bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 10 beraberlik yaşadı.

DEPLASMANDA 412 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Süper Lig lideri Trabzonspor, 412 gündür deplasmanda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet fırsatı vermedi. Ev sahibi takımlara 3 puan vermeyen bordo-mavililer, Antalyaspor karşısında bu unvanının korumak için mücadele edecek. Namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor bu sezon ise dış sahada oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Genel puan sıralamasında elde ettiği 39 puanın 22'sini deplasmanda oynadığı maçlarda elde eden Karadeniz ekibi, 17 puanı ise evinde oynadığı müsabakalarda kazandı.

SAKATLAR ANTRENMANA ÇIKTI

Bordo mavililerde gerçekleşen antrenmanda doktor raporuyla yer almayan ve dinlenme programı uygulanan Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Vitor Hugo antrenmanda yer aldı. Dorukhan, Ömür ve Hugo'nun geçtiğimiz aylarda kulübe kazandırılan sakatlık önleme cihazından gelen rapor doğrultusunda antrenmana çıkarılmadığının altı çizildi. Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler'in tedavisi sürüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’nın bileği bükülmüyor! Deplasmanda... Fırtına'nın bileği bükülmüyor! Deplasmanda...
Dorukhan ve Cornelius sözlerini tuttu! Dorukhan ve Cornelius sözlerini tuttu!
Ağaoğlu’ndan taraftarlara çağrı! Kazanamayacağımız mücadele yok Ağaoğlu'ndan taraftarlara çağrı! "Kazanamayacağımız mücadele yok"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör