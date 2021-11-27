TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Edin Visca hamlesi! Abdullah Avcı...

Fotomaç'ın haberine göre; Yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor'da ilk hedef Cristian Tello. Ancak İspanyol kanat oyuncusu için Real Betis ile yapılan pazarlıklarda henüz bir sonuç alınamadı. Bordo-mavililer, Tello için ısrarcı olmayacak.