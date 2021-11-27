TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Edin Visca hamlesi! Abdullah Avcı...
Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bu mevkinin güçlendirilmesini istedi. Fırtına bunun üzerine Başakşehir'de kariyerini sürdüren Edin Visca için bir kez daha harekete geçti. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz temsilcisi şampiyonluk andı içtiği sezonda hiçbir detayı atlamadan yoluna devam etmek istiyor.
Bordo-mavililerde sezon başı transfer edilen Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Fildişi Sahilli yıldız sezonu kapattı.
Fotomaç'ın haberine göre; Yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor'da ilk hedef Cristian Tello. Ancak İspanyol kanat oyuncusu için Real Betis ile yapılan pazarlıklarda henüz bir sonuç alınamadı. Bordo-mavililer, Tello için ısrarcı olmayacak.
Çünkü bu formayı giymek için yanıp tutuşan Edin Visca hazırda bekliyor. Başakşehir ile pazarlıklar kısa süre içinde start alacak. Boşnak yıldız da Trabzonspor için oynamayı çok istiyor.
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