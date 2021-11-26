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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Fatih Karagümrük mesaisi!

Fırtına’da Karagümrük mesaisi!
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak namağlup lider Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Hamsık ve Bakasetas takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve teknikle bağlantılı koordinasyonun ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Dünkü antrenmanda dinlendirilen Djaniny'in yanı sıra takımla birlikte kısmi bir çalışma gerçekleştiren Hamsık ve Bakasetas ise bugün takımla birlikte çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı son antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile saat 16.30'da İstanbul'a hareket edecek.

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