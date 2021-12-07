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TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi'nin İstanbul'a geliş zamanı belli oldu!

Kouassi’nin geliş zamanı belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Trabzonspor, yeni transferine kavuşuyor. Bordo mavililerin, prensip anlaşmasına vardığı Jean Kouassi'nin geliş zamanı belli oldu. Fildişi Sahilli oyuncunun, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TSspor haberi)

Süper Lig'de rakipleriyle puan farkını açarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfere de hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerine Kouassi'yi renklerine bağlıyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni transferi Jean Evrard Kouassi, bu akşam İstanbul'da olacak.

JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor. Profesyonel futbol kariyerine Moossou FC takımında başlayan 2013 yılında bedelsiz olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e transfer oldu.

Hajduk Split'te 2 yıl oynadıktan sonra Kouassi'nin yeni durağı Çin oldu. Yıldız futbolcu Çin'de sırasıyla SH SIPG, SH Port Reserves ve Wuhan Zall'da forma giydi. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.

Jean Evrard Kouassi'nin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro.

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