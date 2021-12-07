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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yönetim mazbatasını aldı!

Trabzonspor’da yönetim mazbatasını aldı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden göreve gelen Ahmet Ağaoğlu Başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden göreve gelen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada yeni yönetim kurulunun, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldığı bildirildi.

Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Muharrem Arz, Temel Kazancıoğlu, Mehmet Ongan ile İsmail İnan'dan oluşan heyetin, yönetim kurulu üyelerinden Ömer Sağıroğlu, Yalçın Orhan, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Vahap Öztel'e mazbatalarını teslim ettiği belirtildi.

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen Haluk Raci Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Hasan Basri Halisçelik, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Salih Uzun ve yönetimlerine de mazbatalarının verildiği kaydedildi.

Mazbata töreninin ardından yönetim kurulu ve tüm kurul başkanları ile üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.

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