TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. (TS spor haberi)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düzenlenen antrenmanda, bordo-mavililer, dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını çarşamba günü yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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