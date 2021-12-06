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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın anlaştığı Kouassi yola çıktı! Uçaktan fotoğraf paylaştı

Yeni transfer yola çıktı! Uçaktan fotoğraf paylaştı
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 Giriş Tarihi: 06.12.2021

Trabzonspor'un devre arası transfer dönemi için prensipte anlaşmaya vardığı Jean Evrard Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jean Evrard Kouassi yola çıktı. Fildişili yıldız sosyal medya hesabından uçağın içinden paylaşımda bulundu.

JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?

Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 174 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor.

Profesyonel futbol kariyerine Moossou FC takımında başlayan 2013 yılında bedelsiz olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e transfer oldu.

Hajduk Split'te 2 yıl oynadıktan sonra Kouassi'nin yeni durağı Çin oldu. Yıldız futbolcu Çin'de sırasıyla SH SIPG, SH Port Reserves ve Wuhan Zall'da forma giydi.

27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı. Jean Evrard Kouassi'nin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı haberin devamı

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