TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Cornelius üzüntüsü!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla namağlup liderliğin mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, skor katkısı vermeye devam ediyor. 15. haftada oynanan Adana Demirspor maçını da boş geçmeyen Nijeryalı yıldız, bordo-mavililerin Marek Hamsik ile bulduğu ikinci golde asisti yapan isim oldu. Tecrübeli futbolcu, ilk 15 haftadaki 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımda en çok skor katkısı yapan oyuncu konumunda yer alıyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)